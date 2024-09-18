Уменьшается ракетный потенциал врага, – политолог об ударах по складам в Торопце

Удары СБУ и других Сил обороны по складу в российском Торопце существенно сократили возможности Кремля атаковать Украину ракетами и КАБами.

В результате спецоперации уничтожены ракеты, которыми планировали бить по нашему государству. Об этом пишет политолог Александр Черненко.

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Спецоперация в российской Торопке повлияет на ход войны, – Черненко

Он подчеркивает, что ракеты и снаряды, которые взорвали дроны СБУ, должны были лететь на головы украинцев.

Такие спецоперации уменьшают возможность врага обстреливать украинские города, уменьшают ракетный потенциал россиян, уменьшают количество КАБов, которые были бы сброшены на города Донбасса и Харьковщины. И Кремль при планировании дальнейших боевых действий должен учитывать этот фактор,

– считает политолог.

Политолог акцентирует, что взрывы арсенала в Торопце вызвали землетрясение магнитудой 2,8 балла.

"Подобных "толчков" в этой местности не было последние 100 лет! Уровень детонации вокруг складов сейчас такой, что в местных пабликах пишут "о ядерном ударе по городу". Таких взрывов в России я не помню с начала полномасштабной войны!" – пишет Черненко.

Речь идет о спецоперации, которая прямо повлияет на ход и даже продолжительность войны. И это не преувеличение. Ведь при планировании войны, стороны в первую очередь учитывают количество ракет и боеприпасов, которые есть в наличии или будут произведены,

– резюмирует эксперт.

Коротко об ударах по складам в Торопце

Утром 18 сентября 2024 года стало известно, что дроны СБУ, ГУР и ССО атаковали склады в Торопце. Благодаря точному удару там стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России.

В частности, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.