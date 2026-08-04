Wildberries – не случайная цель: генерал объяснил, почему Украина ударяет именно по этим складам

Склады Wildberries в России вновь подверглись атаке дронов. В частности, взрывы произошли в Чехове Московской области. Страна-агрессор уже реагирует на такие стратегические удары, применяя различные средства защиты. Но развернуть все системы, которые обеспечили бы эффективное сбивание украинских дронов и ракет, практически невозможно.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, подчеркнув, что это удары дальнего стратегического назначения: склады Wildberries, НПЗ, военные объекты, расположенные на расстоянии примерно 1500 километров. Это то, что россияне не в состоянии прикрыть.

Взрывы в Подмосковье: что там расположено

Масштабирование дронов и появление реактивных дает возможность наносить удары, пока еще единичные, но в перспективе, как прогнозирует генерал армии, их количество достигнет десятков и сотен. Эти БпЛА будут направляться на большие российские объекты.

Удары сегодня наносятся по складам, обеспечивающим все логистические цепочки Минобороны России, по конкретным программам экономического и социального обеспечения на местах. И, особенно если смотреть с географической точки зрения, то это как раз там, где сосредоточены не только склады, но и военные объекты,

– подчеркнул Маломуж.

Например, Чехов в Московской области, где 4 августа прогремела серия взрывов. Это, как рассказал экс-глава СВР Украины, центр базирования стратегических объектов, в том числе ядерного типа: системы радиолокации; радионаведения; обеспечения движения баллистических и крылатых ракет; радиоэлектронные системы, противодействующие украинским дронам. Речь идет об огромных складах.

Удары по ним, по словам Маломужа, обесценивают не только часть экономического сектора, что вызывает недовольство россиян, но и подрывают военную мощь России в целом: и в отношении Украины, и общей способности к агрессивным действиям. Такие масштабные операции приведут к подрыву не только военной, но и технологической составляющих.

Там расположена часть производств, особенно критически важных, которых в России очень мало. Вторая составляющая – это удары по НПЗ, которые обеспечивают войска всем необходимым для проведения агрессивных атак, для осуществления полетов и атак КАБ, для запуска беспилотников, перемещения войск, формирования различных систем и нанесения ударов на Черном и Азовском морях,

– пояснил Маломуж.

О значении ударов по логистике и НПЗ России: смотрите в видео

Приоритетные цели в России

Уничтожение таких объектов, как НПЗ, является критическим для России. Кроме того, это наносит удар по экономике, по производству различных типов вооружения и техники. Генерал армии убежден, что СОУ следует действовать против врага именно по такой модели, и тогда это подорвет его военную и экономическую составляющие, будет способствовать уменьшению возможностей агрессивных войск на фронте, что наблюдается уже сейчас.

Противник, по словам бывшего руководителя СВР, не может достичь тех целей, которые Путин неоднократно ставил перед своей армией и пытается контролировать ежедневно. Ведь для этого нет не только дополнительных человеческих ресурсов, чтобы начать наступления по всему фронту, но и отсутствует техника, системы обеспечения.

Сегодня мы немного отошли в сторону – проводим атаки в основном на склады и системы логистики. Нужно наносить удары по аэродромам типа Энгельса. Необходимо, чтобы именно эти аэродромы и самолеты стратегического уровня, с которых запускаются баллистические и крылатые ракеты, подвергались ударам сотен дронов каждый день. Тогда они не поднимутся, потому что мы уничтожим все возможности осуществления таких полетов и пусков,

– подчеркнул Маломуж.

Приоритетными для атак СОУ, по его словам, должны быть и стратегические ударные ракетные установки, в том числе скоростные, что приводит к жертвам среди населения. Он убежден, что тогда не понадобятся американские ракеты. Украина будет уничтожать эти установки отечественными средствами – а не иностранными, которых у нас очень мало или которые приходится закупать на внешних рынках.