Адреса действительно могут менять, – Саранцев прокомментировал взлом страницы Винницкого ТЦК
- Хакеры получили несанкционированный доступ к странице Винницкого ТЦК, опубликовав фейковое сообщение об изменении адреса.
- Виталий Саранцев заявил, что изменения адресов ТЦК для безопасности могут произойти, а некоторые услуги могут предоставляться дистанционно.
- Продолжается служебная проверка инцидента, а также работа по диджитализации услуг, учитывая нынешние удары.
В июле Россия начала компанию по воздушным ударам по зданиям ТЦК и СП в Украине. На фоне этого появилось сообщение об изменении формата работы от Винницкого ТЦК, которое в итоге оказалось фейком.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Командования Сухопутных войск Виталия Саранцева в эфире телемарафона.
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Что известно о взломе Винницкого ТЦК
Так, 7 июля на официальной странице Винницкий ТЦК опубликовал сообщение о прекращении своей деятельности по постоянному адресу. Однако впоследствии его удалили. В ТЦК объяснили, что информация в посте "была отредактирована в результате постороннего вмешательства".
Виталий Саранцев объяснил, что кто-то получил несанкционированный доступ к странице Винницкого ТЦК. Сейчас идет служебная проверка относительно того, кто стоит за этим и какой была цель человека, который опубликовал это сообщение.
Вместе с тем хочу отметить, что в целях безопасности могут быть изменения адресов определенных ТЦК и СП, и может произойти и рассредоточение личного состава, некоторые услуги будут предоставляться дистанционно,
– указал он.
Работа по диджитализации услуг уже продолжается, однако она требует времени – в определенных вопросах требуется взаимодействие с другими органами власти. Кроме этого, важно обеспечить безопасность данных граждан.