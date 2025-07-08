Адреса действительно могут менять, – Саранцев прокомментировал взлом страницы Винницкого ТЦК

В июле Россия начала компанию по воздушным ударам по зданиям ТЦК и СП в Украине. На фоне этого появилось сообщение об изменении формата работы от Винницкого ТЦК, которое в итоге оказалось фейком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Командования Сухопутных войск Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

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Что известно о взломе Винницкого ТЦК

Так, 7 июля на официальной странице Винницкий ТЦК опубликовал сообщение о прекращении своей деятельности по постоянному адресу. Однако впоследствии его удалили. В ТЦК объяснили, что информация в посте "была отредактирована в результате постороннего вмешательства".

Виталий Саранцев объяснил, что кто-то получил несанкционированный доступ к странице Винницкого ТЦК. Сейчас идет служебная проверка относительно того, кто стоит за этим и какой была цель человека, который опубликовал это сообщение.

Вместе с тем хочу отметить, что в целях безопасности могут быть изменения адресов определенных ТЦК и СП, и может произойти и рассредоточение личного состава, некоторые услуги будут предоставляться дистанционно,

– указал он.

Работа по диджитализации услуг уже продолжается, однако она требует времени – в определенных вопросах требуется взаимодействие с другими органами власти. Кроме этого, важно обеспечить безопасность данных граждан.