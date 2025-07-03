Россия хочет сорвать мобилизацию: именно такая цель у атак на ТЦК, – спикер Сухопутных войск
- Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, обстреливая территориальные центры комплектования, как отметил представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев.
- 3 июля россияне нанесли удар по Полтаве, попав в здание ТЦК, что привело к пожару, погибших и раненых, включая работников ТЦК и военнослужащих.
Россия пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине, обстреливая территориальные центры комплектования. В Сухопутных войсках отметили, что враг напрасно надеется остановить работу украинской армии.
Представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире телемарафона отметил, что удары по ТЦК является попыткой врага посеять хаос и сорвать мобилизацию. Несмотря на это, украинская армия продолжает формировать подразделения и готовить личный состав для обороны. Об этом сообщает 24 Канал.
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Россия хочет сорвать мобилизацию
Виталий Саранцев заявил, что атаки России на украинские ТЦК имеют четкую цель – сорвать процесс мобилизации. Он отметил, что врагу и его приспешникам еще рано праздновать, ведь украинская армия продолжает комплектование и подготовку военных.
Мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей для того, чтобы дать достойный отпор врагу,
– сказал представитель Сухопутных войск.
Напомним, 3 июля, около 9:00 россияне нанесли удар по городу Полтава. Оккупанты попали по зданию Полтавского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. От взрывов вспыхнул пожар. Еще один дрон попал неподалеку ТЦК, из-за чего возникло возгорание в частном жилом доме. Сухопутные войска Украины подтвердили наличие погибших и раненых в результате обстрела Полтавы. В частности, травмы получили двое работников ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ, которые находились на месте попадания.