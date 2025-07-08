Это поверхностная причина, – офицер ВСУ об ударах по ТЦК, которыми Россия хочет сорвать мобилизацию

Россияне в течение недели атакуют ТЦК в областях Украины. Под ударами оказались центры комплектования в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве и Запорожье.

Враг, нанося удары по территориальным центрам комплектования, прежде всего имеет целью помешать процессу мобилизации в Украине. Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу об истинных намерениях россиян.

Важно Россия атакует ТЦК в разных областях Украины: все, что известно об ударах врага по военным

Осуществляют гибридные атаки

"Это поверхностная причина – срыв мобилизации. На самом деле это не нанесет сильного удара по мобилизационным процессам", – уверен он.

Потому что удары по ТЦК, по его мнению, не повлияют на функционирование Резерв +. Сегодня процессы и этапы мобилизации диджитализированы, все данные и информацию можно найти на соответствующих ресурсах.

Также после ударов по ТЦК должны быть приняты определенные операционные и административные решения для того, чтобы больше людей работало дистанционно и обрабатывало необходимую информацию.

Очевидно, что все физические процессы происходят в ТЦК. И это угроза, но есть и гораздо более важные,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Речь идет о том, что, по словам политолога, россияне начали очень активно разгонять в своих телеграмм-каналах, через военкоров фейковую информацию, что якобы украинцы хотят, чтобы оккупанты бомбили ТЦК.

Все могут узнать, где расположены ТЦК, эти данные есть в открытых источниках. Однако россияне используют фейки для того, чтобы распространять эту информацию и затем выдавать, что якобы украинцы хотят, чтобы "уничтожали ТЦК", потому что они против войны и против того, чтобы их мобилизовали,

– отметил Андрей Ткачук.

Украинцы, очевидно, выступают против войны, но прежде всего против того, кто ее принес в Украину.

Россияне используют гибридные элементы ведения войны, таким образом работая на раскол украинского общества. Потому что Россия воюет, как заметил офицер ВСУ, в соответствии с доктриной гибридной войны – не только кинетическими боевыми действиями, но и через информационно-психологическое воздействие на общество.

Сегодня это не единственная гибридная атака, которую осуществляет враг против Украины. Россияне подхватывают определенные темы, которые остро воспринимает украинское общество, и разгоняют их.

Благодаря этому они осуществляют попытки, в частности, настраивать гражданское население против войска. Враг, добавил он, делает это системно и за очень большие деньги.

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