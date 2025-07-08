Ворог, завдаючи ударів по територіальних центрах комплектування, насамперед має на меті завадити процесу мобілізації в Україні. Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу про справжні наміри росіян.

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Здійснюють гібридні атаки

"Це поверхнева причина – зрив мобілізації. Насправді це не завдасть сильного удару по мобілізаційних процесах", – впевнений він.

Тому що удари по ТЦК, на його думку, не вплинуть на функціонування Резерв +. Сьогодні процеси та етапи мобілізації діджиталізовані, всі дані та інформацію можна знайти на відповідних ресурсах.

Також після ударів по ТЦК мають бути ухвалені певні операційні та адміністративні рішення для того, щоб більше людей працювало дистанційно і опрацьовувало необхідну інформацію.

Очевидно, що всі фізичні процеси відбуваються в ТЦК. І це загроза, але є і набагато важливіші,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Йдеться про те, що, за словами політолога, росіяни почали дуже активно розганяти у своїх телеграм-каналах, через воєнкорів фейкову інформацію, що нібито українці хочуть, щоби окупанти бомбили ТЦК.

Всі можуть дізнатися, де розташовані ТЦК, ці дані є у відкритих джерелах. Проте росіяни використовують фейки для того, щоб розповсюджувати цю інформацію і потім видавати, що буцімто українці хочуть, щоби "нищили ТЦК", бо вони проти війни і проти того, щоб їх мобілізовували,

– зазначив Андрій Ткачук.

Українці, очевидно, виступають проти війни, але насамперед проти того, хто її приніс в Україну.

Росіяни використовують гібридні елементи ведення війни, в такий спосіб працюючи на розкол українського суспільства. Тому що Росія воює, як зауважив офіцер ЗСУ, відповідно до доктрини гібридної війни – не лише кінетичними бойовими діями, але й через інформаційно-психологічний вплив на суспільство.

Сьогодні це не єдина гібридна атака, яку здійснює ворог проти України. Росіяни підхоплюють певні теми, які гостро сприймає українське суспільство, та розганяють їх.

Завдяки цьому вони здійснюють спроби, зокрема, налаштовувати цивільне населення проти війська. Ворог, додав він, робить це системно та за дуже великі гроші.

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