На Львовщине ТЦК усилили охрану после российских атак

После серии российских атак на здания ТЦК и СП в разных регионах Украины на Львовщине решили усилить меры безопасности. Теперь в местных ТЦК дежурит усиленная рота охраны, а на входе установили металлоискатель.

Об этом Общественному сообщили источники в ТЦК, передает 24 Канал. На Львовщине территориальные центры комплектования и социальной поддержки усилили меры безопасности из-за недавних атак России на ТЦК в других регионах Украины.

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Львовские ТЦК укрепили меры безопасности после ударов России

В частности, речь идет об усилении бдительности роты охраны, а также установка металлоискателя на входе. Информации об изменении адресов или эвакуации центров пока нет.

Напомним, россияне только за последнюю неделю несколько раз атаковали здания ТЦК и СП в Харькове, Запорожье, Кременчуге, Полтаве и Кривом Роге. В результате этих ударов зафиксированы разрушения и пожары.

К слову, россияне в очередной раз осуществляют атаку на здания ТЦК с целью срыва мобилизации в Украине.

ВСУ ожидают новые удары по ТЦК и принимают меры для обеспечения безопасности военнослужащих и гражданских.