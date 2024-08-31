Устав ООН не запрещает: Британия и Франция поддержали удары Украины по территории России

Великобритания и Франция поддержали право Украины на удары по территории России. Также устав ООН не запрещает стране, защищающейся от вооруженной агрессии, применять силу на территории противника.

Великобритания и Франция заявили в ООН, что их страны и в дальнейшем будут поддерживать Украину в войне против России. В частности, это касается и предоставления военной помощи.

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Что заявила Великобритания об ударах по территории России

Политический координатор представительства Великобритании при ООН Фергус Экерсли заявил, что Устав ООН позволяет стране, которая обороняется от вооруженной агрессии, применять силу на территории противника, при условии соблюдения международного права.

Прямые удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проецировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву,

– сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что Россия продолжает эскалацию, усиливая удары по гражданскому населению Украины, поскольку считает, что Киев не попытается устранить источник угрозы.

Представитель Британии заявил, что его страна "продолжит обеспечивать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа", несмотря на угрозы со стороны Кремля.

Какова позиция Франции относительно ударов по территории России

Во время заседания Совета безопасности ООН 30 августа представитель Франции Николя де Ривьер достаточно резко отреагировал на жалобу российских "дипломатов" относительно поставок оружия Украине.

Россия заявила, что дальнейшие поставки оружия Киеву якобы "приведет к эскалации в Украине". На что представитель Франции ответил, что у Кремля есть все возможности, чтобы избежать этого сценария. Все, что ей нужно – прекратить свою агрессию и выйти из Украины.

Россия хочет заставить нас поверить, что поддержка Украины способствует эскалации. Это никого не обманывает. Поддержка международного сообщества раздражает Россию, потому что это мешает ее схемам. Очевидно, Россия понимает только баланс сил,

– подчеркнул Николя де Ривьер.

Он отметил, что Франция "понимает потребность Украины" и продолжит оказывать ей всю необходимую военную поддержку. Другие страны-партнеры также должны позволить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

"Украинцы должны иметь возможность отвечать на удары по своим объектам. Украина должна иметь возможность нейтрализовать военные объекты, непосредственно вовлеченные в удары по ней. Это реализация Украиной своего права на самооборону, и оно не ограничивается территорией Украины", – подчеркнул французский дипломат.

Относительно жалобы России на поставки оружия Украине, французский представитель напомнил, что сама страна-агрессор получает вооружение, баллистические ракеты и боеприпасы от Северной Кореи и Ирана. При этом, в отличие от Украины, Россия получает эту помощь в нарушение резолюций и санкций ООН.