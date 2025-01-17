Врагу будет значительно труднее: эксперт по вопросам безопасности оценил увеличение ударов по России

Украина активизировала удары по российской территории. Увеличение количества результативных атак свидетельствует о существенном развитии украинских беспилотников, возможностей огневого поражения на расстояние до 2 тысяч километров.

Заметно, что 2025 год начался с качественного и количественного скачка относительно ударов по России. Это 24 Каналу отметил эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

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Существенный прорыв

Иван Варченко отметил, что еще год назад говорилось об 1 – 2 таких ударах в неделю. Сейчас ежедневно происходит несколько ударов по очень серьезным объектам, в частности, российского ВПК.

Мы понимаем, что это действительно существенный прорыв. Уже сейчас мы говорим о сотнях наших беспилотников в неделю, которые наносят ущерб российскому военно-промышленному комплексу, российской военной машине,

– подчеркнул он.

То, что украинские дроны чем дальше, тем с меньшими препятствиями преодолевают большие расстояния на территории России, говорит о том, что Россия потеряла способность эффективно защищать свою территорию. Страна-агрессор сейчас не имеет достаточного количества средств противовоздушной, противоракетной обороны. Война возвращается на территорию россиян, которые начали вторжение в Украину.

"Поэтому здесь ряд вещей, которые, я надеюсь, в таких же темпах, с расширением наших возможностей, будет преследовать россиян в течение всего 2025 года. Начало действительно достаточно весомое. Мы понимаем, что этих объектов тысячи в зоне досягаемости, в пределах 2 тысяч километров. Россиянам будет значительно труднее, чем украинцам, их восстанавливать", – сказал эксперт по вопросам безопасности.

Эти удары ослабляют российских захватчиков. Для того, чтобы восстановить нефтебазу или терминал, нужно иметь доступ к тому ресурсу, которого у них нет. Даже за большие деньги, с помощью черных и серых контрабандных схем они не всегда могут быстро достать те или иные комплектующие, чтобы починить свои энергетические объекты. Поэтому возможности Украины истощать военный потенциал России будут расти.