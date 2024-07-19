Зеленский снова просит разрешить бить западным оружием вглубь России: в Британии ответили

Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Великобритании с просьбой. Украинский президент попросил Кира Стармера помочь нашему государству получить возможность применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Об этом Зеленский заявил на внеочередном заседании правительства Великобритании, где наш глава государства находится с официальным визитом.

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Что сказал Зеленский о дальнобойном оружии и ударах по России

В своем заявлении украинский лидер заявил, что снятие ограничений на использование западных вооружений усилит обороноспособность Киева и позволит наносить удары по военным объектам в России.

Говоря о дальнобойном оружии, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона "все еще не имеет главного ответа на этот вопрос".

Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство (в вопросе ударов по России дальнобойным оружием – 24 Канал),

– обратился украинский президент к Стармеру.

Глава государства также акцентировал на важности использования западного оружия для поражения российской территории с целью укрепления обороны Украины от агрессии со стороны Москвы.

Как ответили в Британии на просьбу Зеленского

Еще до выступления Владимира Зеленского министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Великобритания не будет помогать Украине поражать цели в России.

В то же время глава британского Минобороны не исключил возможности рассмотрения просьбы украинского президента об использовании ракет британского производства для ударов по территории России. Однако он уточнил, что Британия не будет участвовать ни в каких атаках.

"Мы предоставляем Украине оружие для защиты их суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и в рамках международного гуманитарного права", – сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как использует ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания. В частности, он объяснил, что Storm Shadow должны использовать "в оборонительных целях".