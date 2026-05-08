Надо готовиться: полковник запаса ответил, к каким провокациям может прибегнуть Россия 8 и 9 мая
- Россия объявила о перемирии с 8 по 9 мая, но может прибегнуть к провокациям, в частности запустить "Орешник".
- Украине важно нанести удары по России 9 мая, чтобы продемонстрировать слабость российского руководства, не поддаваясь на их провокации.
Путин в одностороннем формате объявил о перемирии с 8 по 9 мая, но вместе с тем не принял предложение Зеленского о перемирии с 6 мая. Поэтому, во время так называемого перемирия и после него Россия может прибегнуть к провокациям.
В частности, в настоящее время в России уже объявили о закрытии воздушного пространства над Капустиным Яром, что может свидетельствовать о подготовке к удару "Орешником". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, к каким еще действиям может прибегнуть Россия.
Стоит ли Украине бить по России 9 мая?
Свитан отметил, что Украине надо выполнять боевую задачу. Важно нанести удары по России 9 мая, чтобы показать, что "король голый". Один день в году "король" выходит на люди. Пусть это двойник, но глава Кремля выползает из своего бункера. В другие дни он может работать в бункере в режиме так называемого удаленного доступа.
Важно, или 9 мая, или накануне нанести удар по этой "оси зла". Нет смысла обращать внимание на Путина и его заявления. Он однозначно будет пугать применением различных средств поражения, в частности, ответным ударом, ядерным ударом. Этим, например, будет заниматься Медведев – махать ядерной палкой в полутрезвом состоянии,
– заметил полковник запаса ВСУ.
Он продолжил, что вестись на эти провокации не надо, потому что использовать ядерное оружие Россия точно не будет. Иначе они получат удар по атомным станциям России и созданием "десятка Чернобылей" на территории европейской части России.
К чему реально может прибегнуть Россия?
По словам военного эксперта, Россия может попытаться использовать "Орешник". Однако это не будет впервые. Подготовок к пускам "Орешника" было много. Было несколько пусков "Арешника". Было много неудачных пусков "Арешника", когда он куда-то взлетал и попадал прямо в планету. Ничего нового. Впрочем, во время возможного пуска "Арешника" надо быть максимально осторожными на всей территории Украины.
"Орешник" может долететь до Украины быстрее всех других средств вооружения, которые есть в России похожей мощности. Хотя, например, "Кинжалы" и "Искандеры" значительно мощнее. Однако о запуске того же "Кинжала" мы знаем как минимум через полчаса после взлета МиГ-31К. То есть, есть еще несколько минут покинуть опасную территорию", – подчеркнул летчик-инструктор.
Он добавил, что у "Орешника" же время подлета к Украине примерно такое, как у "Искандера". Поскольку он может достать до любой точки Украины, то он и является той проблемой, к которой надо быть максимально готовым. Надо не бояться пуска, а применять все меры для своей безопасности во время возможного запуска "Орешника", в частности.
Последние угрозы России в сторону Украины: кратко
- Россия объявила о перемирии в период с 8 по 9 мая. Вместе с тем Москва угрожает ударами по Киеву, если Украина атакует столицу России во время празднования "дня победы".
- ISW считает, что Москва намеренно искажает слова Зеленского относительно возможных ударов по параду, чтобы оправдать свои будущие атаки. В информационной плоскости Кремль прибегает к серьезным угрозам в сторону Украины.
- Пропагандистка Скабеева в своем шоу на РосТВ показала "цели, по которым Россия нанесет удар" в случае срыва Украиной их парада. Это, в частности, правительственный квартал и дипломатические здания других стран.