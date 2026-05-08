Надо готовиться: полковник запаса ответил, к каким провокациям может прибегнуть Россия 8 и 9 мая

Путин в одностороннем формате объявил о перемирии с 8 по 9 мая, но вместе с тем не принял предложение Зеленского о перемирии с 6 мая. Поэтому, во время так называемого перемирия и после него Россия может прибегнуть к провокациям.

В частности, в настоящее время в России уже объявили о закрытии воздушного пространства над Капустиным Яром, что может свидетельствовать о подготовке к удару "Орешником". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, к каким еще действиям может прибегнуть Россия.

Стоит ли Украине бить по России 9 мая?

Свитан отметил, что Украине надо выполнять боевую задачу. Важно нанести удары по России 9 мая, чтобы показать, что "король голый". Один день в году "король" выходит на люди. Пусть это двойник, но глава Кремля выползает из своего бункера. В другие дни он может работать в бункере в режиме так называемого удаленного доступа.

Важно, или 9 мая, или накануне нанести удар по этой "оси зла". Нет смысла обращать внимание на Путина и его заявления. Он однозначно будет пугать применением различных средств поражения, в частности, ответным ударом, ядерным ударом. Этим, например, будет заниматься Медведев – махать ядерной палкой в полутрезвом состоянии,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Он продолжил, что вестись на эти провокации не надо, потому что использовать ядерное оружие Россия точно не будет. Иначе они получат удар по атомным станциям России и созданием "десятка Чернобылей" на территории европейской части России.

К чему реально может прибегнуть Россия?

По словам военного эксперта, Россия может попытаться использовать "Орешник". Однако это не будет впервые. Подготовок к пускам "Орешника" было много. Было несколько пусков "Арешника". Было много неудачных пусков "Арешника", когда он куда-то взлетал и попадал прямо в планету. Ничего нового. Впрочем, во время возможного пуска "Арешника" надо быть максимально осторожными на всей территории Украины.

"Орешник" может долететь до Украины быстрее всех других средств вооружения, которые есть в России похожей мощности. Хотя, например, "Кинжалы" и "Искандеры" значительно мощнее. Однако о запуске того же "Кинжала" мы знаем как минимум через полчаса после взлета МиГ-31К. То есть, есть еще несколько минут покинуть опасную территорию", – подчеркнул летчик-инструктор.

Он добавил, что у "Орешника" же время подлета к Украине примерно такое, как у "Искандера". Поскольку он может достать до любой точки Украины, то он и является той проблемой, к которой надо быть максимально готовым. Надо не бояться пуска, а применять все меры для своей безопасности во время возможного запуска "Орешника", в частности.

