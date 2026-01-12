Очередные прилеты по объектам Укрзализныци: в компании предупредили о задержках поездов

Утром 12 января российские войска в очередной раз нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Несмотря на последствия вражеских обстрелов и сложные погодные условия, поезда продолжают курсировать.

Впрочем, возможны некоторые задержки рейсов. Об этом проинформировал глава правления Укрзализныци Александр Перцовский, передает 24 Канал.

Что известно о задержках поездов из-за вражеских ударов?

Глава компании рассказал, что из-за повреждений и непогоды 4 поезда прибыли в Киев во время комендантского часа, а также по одному – в Хмельницкий, Днепр и Львов. Пассажиров встречали автобусные трансферы, передвижения по городу позволяли при наличии билетов.

Перцовский сообщил, что для тех, кто ждет свой рейс, залы ожидания на вокзалах сделали бесплатными. Укрзализныця ввела усиленное информирование об ориентировочных задержках, трансферы и международные стыковки.

До сих пор используем объездные маршруты для целого ряда поездов, поэтому задержки еще будут,

– отметил он.

Обратите внимание! Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно узнать по ссылке.

В каком состоянии железнодорожная инфраструктура?