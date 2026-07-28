Об этом рассказал главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штиллерман в интервью Дмитрию Гордону .

Какую роль Wildberries и Ozon играют в России?

Штиллерман отметил, что Украина уже изрядно нажала на россиян.

Мне кажется, сейчас это комплекс мер, который должен быть. Мы сейчас очень сильно давили. Теперь, когда бак бензина в Москве стоит в 3,5 раза дороже, чем он стоил, когда люди вынуждены в Москве стоять в нескольких очередях для того, чтобы заправить свою машину, это уже что-то. Сейчас нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно,

– отметил он.

По его словам, Wildberries – самый большой заемщик в России. Его крушение неизбежно приведет и к обвалу огромного количества российских банков.

В частности, банк ВТБ сделал всю свою ставку на Wildberries в надежде получить себе всю 50-миллионную клиентскую базу маркетплейса и еще 60 миллионов клиентов автоматически.

"У ВТБ и так обстояли дела не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй крупнейший банк в России. И это нужно продолжать", - подчеркнул Штиллерман.

Также обвал Wildberries и Ozon нарушит устоявшийся быт, обвал десятков тысяч бизнесов, которые своими налогами удерживают российскую армию и потакают имперским амбициям Москвы.

Кроме того, эти маркетплейсы играют немаловажную роль не только в экономике врага, но и в поставках армии.

Напомним, что на фоне украинских атак по составам Wildberries уже перестал выдавать товары по запросу "для СВО". Но военные товары до сих пор можно найти на сайте. Ранее по запросу "для СВО" можно было найти, среди прочего, бронежилеты и компоненты для боевых дронов.