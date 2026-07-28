Про це розповів головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Яку роль Wildberries і Ozon відіграють у Росії?

Штілерман зауважив, що Україна уже добряче натиснула на росіян.

Мені здається, зараз це комплекс заходів, який повинен бути. Ми зараз дуже сильно натиснули. Зараз, коли бак бензину в Москві коштує в 3,5 раза дорожче, ніж він коштував, коли люди змушені в Москві стояти в кількох чергах для того, щоб заправити свою машину, це вже щось. Зараз нам потрібно добити Wildberries і Ozon, це обов'язково,

– зазначив він.

За його словами, Wildberries – найбільший позичальник у Росії. Його крах неминуче приведе й до обвалу величезної кількості російських банків.

Зокрема, банк ВТБ зробив усю свою ставку на Wildberries, сподіваючись отримати собі всю 50-мільйонну клієнтську базу маркетплейсу і ще 60 мільйонів клієнтів автоматично.

"У ВТБ і так були справи не дуже, а зараз трильйони рублів кредитів виявляться безповоротно втраченими. І це може покласти другий найбільший банк у Росії. І це потрібно продовжувати", – наголосив Штілерман.

Також обвал Wildberries і Ozon порушить усталений побут, обвал десятків тисяч бізнесів, які своїми податками утримують російську армію та потурають імперським амбіціям Москви.

Окрім того, ці маркетплейси грають важливу роль не лише в економіці ворога, а у постачанні армії.

Нагадаємо, що на тлі українських атак по складах Wildberries уже перестав видавати товари на запит "для СВО". Але військові товари досі можна знайти на сайті. Раніше за запитом "для СВО" можна було знайти, серед іншого, бронежилети та компоненти для бойових дронів.