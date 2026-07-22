Уже 4-й удар по складам Wildberries: майор ВСУ объяснил, почему эти удары очень перспективны

Силы обороны Украины нанесли уже 4 атаки по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries. Общие потери от таких атак уже более чем ощутимы для компании.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, журналист, ведущий Егор Чечеринда. По его словам, Wildberries – огромная компания, годовой оборот которой составляет более 78 миллиардов долларов. И она помогает российской армии.

Почему атакуют именно Wildberries?

По словам Чечеринды, уже поступала информация, что в логистические центры компании завозят запчасти для беспилотников и другие товары военного назначения, которые используют оккупанты. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что под атаку попали именно такие объекты.

Сейчас в России поднимается волна возмущения. Дроны ударили по общественному договору россиян, не проживающих в провинции. Им было нормально, что разные бедняки идут воевать, а они могут жить полноценной жизнью, ввозить серый импорт, обходя санкции, и хорошо зарабатывать. Теперь все это под ударом,

– сказал Чечеринда.

Почему Силы обороны атакуют логистические склады в РФ: смотрите видео 24 Канала

Если удастся и в дальнейшем так быстро выбивать логистические склады, то это станет определенным ударом по российской экономике. А обычное население еще сильнее ощутит последствия войны, которую начало их государство.

Добавим, что эксперты считают, что Wildberries потеряла от 6,5% до 9% складских мощностей. А общие убытки уже превысили 2,3 миллиарда долларов. И это только 4 склада.