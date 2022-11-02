Сколько "Искандеров" россияне уже использовали: где ими чаще всего били

С началом полномасштабного вторжения Россия активно обстреливает территорию Украины ракетами и оружием разных типов. Среди них есть оперативно-тактический комплекс "Искандер".

Об этом 24 каналу сказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он отметил, что именно "Искандеры" оккупанты использовали в первой атаке на Украину и они пришлись на уже пустые аэродромы.

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Катков отметил, что россияне активнее применяли "Искандеры" по военным объектам, то есть не все они были направлены на украинские города. Но, вероятнее всего, именно значительное количество "Искандеров" они выпустили в первые недели своего полномасштабного вторжения и использовали их на все категории целей.

Именно "Искандеры" были в первой атаке и пришлись на уже пустые аэродромы, потому что Воздушные Силы Украины вывели самолеты,

– заявил главный редактор Defence Express.

По его словам, оккупанты прошлись "Искандерами" по местам постоянных дислокаций подразделений. В то же время можно сказать, что как минимум значительная часть этих вражеских ракет "попала в молоко".

Потому что, пояснил Катков, Вооруженные Силы Украины буквально за несколько часов до наступления, учитывая имеющуюся информацию, смогли рассредоточиться, а до этого еще и расставить ошибочные позиции, по которым и были нанесены удары по этим "Искандерам".

Главный редактор Defence Express отметил, что главная боевая часть "Искандера" – это пол тонны, а мощность ракеты Fateh-110, согласно декларации Ирана, должна быть даже немного больше.

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