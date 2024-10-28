"Парни мотивированы": украинские пилоты в очередях, чтобы запустить по врагу крылатые ракеты

Украинские авиаторы сейчас готовятся применять против врага западное высокоточное оружие. Пилоты записываются в очередь, чтобы именно им выпала честь запустить крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP, которых в Украине недостаточно.

О настроениях среди украинских авиаторов рассказал пилот Виктор, сообщает Юрий Игнат, начальник службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Как украинские авиаторы готовятся к ударам по России

По словам пилота Юрий Игната, военные сегодня работают над применением западного высокоточного оружия.

Он объясняет, что этому предшествует серьезная подготовка большого количества специалистов.

"Всё просто только на первый взгляд. На самом деле это сложные операции, к которым привлечено большое количество специалистов разных направлений. Планирование удара, программирование ракет, разведка – все требует максимально точных математических расчетов, иначе – не будет результата. А Storm Shadow или SCALP должен прийти в цель! И точка. Не так много у нас тех ракет", – отмечает Юрий Игнат.

Из-за недостатка ракет, украинские пилоты записываются в очереди, ведь для них большая честь поразить вражеский объект таким оружием.

Мы записываемся в очередь, чтобы пускать "крылатые". А чего удивляетесь, так и есть. Каждый хочет выполнить эту почетную миссию. Есть экипажи, есть самолеты, а вот ракет западных недостаточно ... Ребята очень мотивированы и целеустремленные, поэтому и очередь! Когда надо идти на боевое, у нас нет вопросов: "А почему я..." У нас говорят: "А можно я...",

– рассказывает пилот Виктор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина, в частности с помощью ракет Shtorm Shadow и SCALP, уничтожила в Крыму уже 23 российских корабля.