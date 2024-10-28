Про настрої серед українських авіаторів розповів пілот Віктор, повідомляє Юрій Ігнат, начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних сил Збройних сил України.

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Як українські авіатори готуються до ударів по Росії

За словами пілота Юрій Ігната, військові сьогодні працюють над застосуванням західної високоточної зброї.

Він пояснює, що цьому передує серйозна підготовка великої кількості фахівців.

"Усе просто лише на перший погляд. Насправді це складні операції, до яких залучена велика кількість фахівців різних напрямків. Планування удару, програмування ракет, розвідка – усе потребує максимально точних математичних розрахунків, інакше – не буде результату. А Storm Shadow чи SCALP має прийти в ціль! І крапка. Не так багато у нас тих ракет", – зазначає Юрій Ігнат.

Через нестачу ракет, українські пілоти записуються у черги, адже для них велика честь уразити ворожий об’єкт такою зброєю.

Ми записуємося у чергу, щоб пускати «крилаті». А чого дивуєтесь, так і є. Кожен хоче виконати цю почесну місію. Є екіпажі, є літаки, а от ракет західних недостатньо… Хлопці дуже вмотивовані і цілеспрямовані, тому і черга! Коли треба йти на бойове, в нас немає запитань: "А чому я…" У нас кажуть: "А можна я…",

– розповідає пілот Віктор.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна, зокрема за допомогою ракет Shtorm Shadow та SCALP, знищила у Криму вже 23 російських кораблі.