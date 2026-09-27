Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, враг целенаправленно проводит атаки на дата-центры, больницы и школы, чтобы запугать украинцев и одновременно отвлечь внимание россиян от серьезных внутренних проблем.

Важно. Полное интервью с экс-главой МИД Украины Владимиром Огрызко читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Иллюзия успеха и экономический тупик

Российская пропаганда регулярно придумывает фейковые новости о захвате украинских городов и сел, хотя реальная ситуация на фронте кардинально иная. Дипломат подчеркивает, что психологический террор абсолютно не действует на граждан Украины, зато сам кремлевский режим оказался в тупике.

Путин пытается с помощью этих картинок, на которых горят наши детские сады, больницы, школы, дата-центры, подиграть своему народу, чтобы создать иллюзию какого-то движения вперед, какой-то победы,

– Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.

Что ждет россиян

Эксперт пояснил, что после завершения так называемых выборов жителям России придется столкнуться с суровой реальностью. Их ждет стремительный рост тарифов на коммунальные услуги, а вынужденное повышение учетной ставки российским Центробанком фактически уничтожает любые перспективы для развития бизнеса.

Повышение ставки – это затяжка на кредитовании. Нет кредитования – нет вообще никакого развития. Вот именно такая печальная перспектива стоит перед глазами Путина,

– Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.



Фото: Путин продолжит скрытую мобилизацию / Фото – Коллаж 24 Канала

Напомним, ранее мы писали, что российский диктатор отличился маразматическими заявлениями во время саммита БРИКС. Тогда его невербальное поведение и постоянные подергивания ярко свидетельствовали о глубоком внутреннем кризисе и страхе перед будущим. Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, российская элита готовится к скрытой мобилизации, что может спровоцировать серьезный кадровый дефицит в экономике оккупантов.