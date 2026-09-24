ЦРУ предупредило Европу о возможных атаках со стороны России: под угрозой находятся 3 страны

Россия может готовить новые атаки с использованием беспилотников против европейских стран. ЦРУ передало европейским правительствам информацию о возможной операции с применением дронов, которые могут запускаться с моря.

Об этом пишет El Mundo.

Какие страны находятся под угрозой?

Среди потенциальных целей называют Испанию, Францию и Италию. Источники, близкие к литовскому Министерству обороны, утверждают, что для такой операции Россия может использовать беспилотники типа Gerbera, которые перевозили бы на торговых судах, а затем запускали с моря.

Речь идет о дронах длиной около 2 метров с размахом крыльев примерно 2,5 метра. Их заявленная дальность полета может достигать 600 километров, однако фактический радиус будет зависеть от нагрузки и других условий.

По оценкам собеседников издания, подобные дроны вряд ли способны нанести масштабные разрушения, однако могут повредить инфраструктуру, вызвать пожар или временно остановить работу аэропорта или порта. Поэтому потенциальная операция могла бы иметь не только материальные, но и экономические и политические последствия.

Европейские правительства получили соответствующую информацию после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа. Испанию, Францию и Италию отдельно проинформировали о возможности российской операции с применением беспилотников.

Предупреждение появилось на фоне заявлений европейских чиновников о усилении российской гибридной активности. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что угроза российских гибридных атак против Европы и Франции в последние недели усилилась.

Поэтому Париж уже готовится к возможным российским гибридным атакам, которые могут произойти уже осенью 2027 года. Макрон поручил правительству разработать план защиты критической инфраструктуры и уязвимых объектов оборонно-промышленного комплекса.

По данным СМИ, французские спецслужбы ранее оценивали угрозу масштабных российских атак на период до 2030 года, однако теперь временные рамки могли сократиться до осени 2027 года. Среди потенциальных целей называют электростанции и энергосети, железную дорогу, телекоммуникационную инфраструктуру и системы снабжения питьевой водой.

Отдельно рассматривается угроза атак беспилотниками на объекты, связанные с обороной Франции. На фоне этих опасений французские власти также усиливают координацию между местными администрациями, правоохранительными органами, военными и экстренными службами.