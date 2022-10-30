Целью России может быть не полное уничтожение энергосистемы Украины: объяснение эксперта
Россия в октябре активизировала свой террор, чуть ли не каждый день нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Впрочем, Россия может быть заинтересована не в полном уничтожении энергосистемы.
Целью агрессора может быть создание проблем энергетической инфраструктуре, которые Украина сможет решить еще не скоро. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Института украинских энергетических стратегий Юрий Корольчук.
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Цель террора России
Специалист отмечает, что часть разрушений в результате российских ракетных атак оставляют возможность провести оперативный ремонт. По ситуации с 10 по 20 октября эксперт заметил, что оперативный ремонт таки удается проводить.
Мое субъективное мнение, что здесь для России вопрос не разрушить и сравнять все с землей, а создать такой кризис, ситуацию напряжения. Чтобы люди это обсуждали, переживали. И мы видим эти дискуссии, они открыты,
– считает Юрий Корольчук.
Он также отмечает, что уже есть дни, когда Укрэнерго предупреждает украинцев, что отключения электроэнергии могут произойти в любой момент из-за дополнительной нагрузки.
Юрий Корольчук о проблемах энергосистемы Украины: смотрите видео
Сколько времени займет ремонт энергосистемы
Собеседник также отметил, что оперативный ремонт позволяет теперь возвращать электроэнергию. Это занимает до недели времени.
Ситуация более глубокого ремонта – изменить все оборудование, которое включено в работу, но повреждено – в зависимости от объекта, это может занять 2 – 3 месяца, и полгода даже,
– рассказывает Юрий Корольчук.
По его словам, без глубокого ремонта поврежденных Россией ранее объектов даже уже без ударов могут повторяться случаи отключения электроэнергии.
"Это, кстати, вопрос и отопительного сезона, ведь зима идет. Без электроэнергии очень плохо, а без тепла – еще хуже, ведь будет холодно. Ведь замерзать люди могут в буквальном смысле", – рассказал специалист.
Удары по украинской энергосистеме
- Россия начала массированно наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре с 10 октября. Тогда впервые за длительное время ежедневно звучали воздушные тревоги в большинстве областей Украины.
- Для своего террора Россия привлекла собственные крылатые ракеты, а также купленные у Ирана дроны-камикадзе. В результате российских атак повреждения или разрушения получили десятки объектов энергосистемы по всей территории Украины.
- Из-за этого в разных регионах Украины начались веерные отключения электроэнергии. Местами они были плановыми, а в некоторых регионах даже внезапными.