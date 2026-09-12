Руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко обратился к украинцам с предупреждением.

Каких мест следует избегать во время воздушной тревоги?

Коваленко призвал людей реагировать на воздушные тревоги.

Во время тревог избегайте пребывания на АЗС и в ТРЦ. Относитесь серьезно к предупреждениям и угрозам,

– пояснил он.

Руководитель ЦПД считает, что российское военное командование пытается скрыть проблемы с защитой собственных НПЗ при атаке украинских АЗС.

В то же время он подчеркивает, что автозаправки нельзя сравнивать с нефтеперерабатывающими заводами: восстановить АЗС или заменить ее мобильной станцией значительно проще, ведь НПЗ – это сложный производственный объект.

По его словам, удары по вокзалам и другим гражданским объектам также могут быть способом отвлечь внимание от последствий украинских атак на российский ВПК и экономику.

Коваленко предполагает, что таким образом российские власти стремятся продемонстрировать населению видимые результаты войны и уменьшить недовольство из-за проблем, возникающих в России.

Напомним, утром 12 сентября Россия впервые атаковала АЗС на Западе Украины. Вражеский дрон попал по автозаправочной станции в Ровенской области.

Накануне оккупанты попали по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве – на Троещине и возле Почайной. Заправку на Почайной впоследствии атаковали повторно.

В результате ударов заправки получили значительные повреждения, погибли два человека.

Днем ранее российский реактивный беспилотник попал в АЗС недалеко от ТРЦ Respublika Park. На тот момент там было много людей и автомобилей, но все успели эвакуироваться.