Об этом в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что враг продолжит попытки выбить нашу критическую инфраструктуру.

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Почему Россия атакует Украину "Шахедами"

Свитан считает, что пик использования россиянами "Шахедов" приходится на начало осени, чтобы выбить наш поток зерна. Ведь движение дронов-камикадзе идет преимущественно по зерновым терминалам или складам, которые уже используются либо еще будут.

Скорее всего, это попытка россиян остановить трафик украинского зерна и по морю, и по суше, в частности,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его мнению, ныне оккупанты используют максимальное количество "Шахедов", затем эстафету у них подхватят ракеты. Потому что в последнее время Россия практически не использует ракеты, накапливая их.

Военный эксперт предполагает, что удары по нашим энергетическим объектам, по инфраструктуре будут наноситься уже ракетами. Ведь использовать ракету по складу с зерном дорого даже для россиян. Поэтому они используют большое количество "Шахедов".

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Сколько Россия может производить ракет

Полковник запаса отметил, что Россия производит до сотни ракет в месяц. Можно сказать, что работает с колес, поскольку примерно столько же ракет отправляет по нашей территории. И происходит это в 3 – 4 волны. Дело в том, что подготовить ракетную волну можно примерно за неделю – полторы.

Поэтому малые волны готовятся за неделю, а более или менее серьезные – до 10 дней,

– заявил Свитан.

Он отметил, что с такой периодичностью враг и дальше будет пытаться выбить нашу критическую инфраструктуру. Лишь повышенной плотностью систем ПВО можно прикрыть наше небо. Также существенно помогут самолеты F-16, когда прибудут в Украину.

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