Россия цепляется лишь за одно: что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Украинские удары по российской логистике и целям в глубине территории России уже влияют на ситуацию вокруг возможных переговоров. Они могут подтолкнуть Кремль сесть за стол переговоров, однако это не означает, что Москва готова отказаться от своих требований.

Профессор американистики Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, на что сейчас рассчитывает Россия. По его словам, Кремль держится за ситуацию у Константиновки и может попытаться использовать её не только как военный, но и как политический аргумент в разговорах о Донбассе.

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Удары Украины могут подтолкнуть Кремль к переговорам

Украинские удары по российской логистике, в частности по маршрутам между Россией и временно оккупированным Крымом, действительно дают эффект. Они создают для Москвы дополнительное давление и могут приблизить момент, когда Кремль будет вынужден вернуться к переговорам. В то же время это не означает, что Россия готова изменить свои цели в войне.

Удары действительно эффективны. Но здесь нужно быть осторожными: насколько велико это окно возможностей? Это может заставить россиян сесть за стол переговоров, но это не означает, что Кремль откажется от своих требований,

– пояснил Лукас.

По его словам, Москва и в дальнейшем будет пытаться использовать любые переговоры не для реального компромисса, а для продвижения собственных претензий. Лукас не видит признаков того, что Кремль готов отказаться от своих максималистских требований, в частности в отношении Донбасса.

Он напомнил, что нынешняя дипломатическая игра фактически тянется еще с весны 2025 года, когда европейцы перехватили инициативу после попыток Дональда Трампа и Джей Ди Венса оказать давление на Владимира Зеленского. Впоследствии, в августе 2025 года, Кремль пытался использовать встречу на Аляске, чтобы повлиять на Трампа и повернуть ситуацию в выгодное для себя русло.

Если Кремль и сядет за стол переговоров, то будет делать это с расчетом, что среди американцев у него найдется хотя бы один союзник, через которого можно будет продвигать свои претензии на Донбасс,

– отметил профессор американистики.

Поэтому окно для переговоров, если оно откроется, не станет простым путем к завершению войны. Россия может прийти к нему под давлением украинских ударов, но будет пытаться превратить сам процесс в инструмент политического давления на Украину.

Кремль хочет использовать Константиновку в качестве аргумента

На поле боя у России сейчас очень мало реальных успехов, однако она пытается удержать ситуацию в районе Константиновки. Для Кремля это не только военный участок, но и потенциальный аргумент в будущих переговорах, особенно если Москва попытается вновь заговорить о претензиях на Донбасс.

Единственный военный вопрос, за который сейчас держится Российская Федерация, связан с Константиновкой — первым городом в Донецком поясе укреплений, которому сейчас действительно грозит падение,

– отметил Лукас.

По его словам, россиянам удалось проникнуть именно на этом участке, хотя в целом линия фронта не приносит им значительных успехов. Москва может попытаться преподнести даже ограниченное продвижение как доказательство того, что якобы способна захватить всю Донецкую область.

Они попытаются использовать это не только как военный, пусть и ограниченный успех, но и как политический аргумент: мол, мы можем взять Донецкую область, если захотим,

– пояснил профессор американистики.

Украина на такие условия не согласится, однако в Кремле могут рассчитывать на иную реакцию – со стороны части американских политиков. Россия будет пытаться представить ситуацию у Константиновки как повод для давления на Киев.

Украина не согласится, но, возможно, согласятся американцы. На это и рассчитывает Россия,

– подчеркнул Лукас.

Поэтому даже если россиян удастся подтолкнуть к переговорам, они будут пытаться прийти туда не с готовностью к уступкам, а с новой попыткой навязать свои требования. Константиновка нужна Кремлю как символическая точка, которую можно использовать для политического торга вокруг Донбасса.

Лукас объяснил, как Константиновка может стать аргументом Кремля по поводу Донбасса: смотрите видео