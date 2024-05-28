Это не должно быть предметом дискуссий, – глава Минобороны Нидерландов об ударах Украины по России

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказалась об ударах Украины по России. Она отмечает право нашей страны наносить удары по целям на территории России.

Об этом она сказала перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Детали о заявлении руководительницы министерства обороны Нидерландов читайте в материале.

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"Это не должно быть предметом дискуссий"

Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

Совершенно очевидно, что они (украинцы – 24 Канал) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее,

– подчеркнула Оллонгрен.

Согласно ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".

Оллонгрен не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

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