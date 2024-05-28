Это не должно быть предметом дискуссий, – глава Минобороны Нидерландов об ударах Украины по России
Источник:Европейская правда
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказалась об ударах Украины по России. Она отмечает право нашей страны наносить удары по целям на территории России.
Об этом она сказала перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Детали о заявлении руководительницы министерства обороны Нидерландов читайте в материале.
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"Это не должно быть предметом дискуссий"
Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.
Совершенно очевидно, что они (украинцы – 24 Канал) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее,
– подчеркнула Оллонгрен.
Согласно ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".
Оллонгрен не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.
В Нидерландах объяснили, когда планируют передать Украине F-16: коротко
- Нидерланды планируют начать передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе в начале мая сообщила, что график поставки истребителей Украине предполагается прописанным планом союзников.
- Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах. По словам министра, по плану также учебный центр в Румынии, где Нидерланды помогают с обучением украинцев.
- Кайса Оллонгрен отметила, что, если им удастся удержаться на этом пути, а в Украине все будет готово, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И они надеются принять участие в поставках с осени с их F-16.
- Уже после лета и дальше истребители "будут партиями перебрасывать в Украину".