Зеленский заявил, что Трамп похвалил Украину за удары по России с большого расстояния

Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп положительно оценил украинскую кампанию по применению дальнобойных БПЛА. По его словам, лидер США отметил, что Киев "очень хорошо справляется" в этом направлении.

Об этом сообщил Зеленский в интервью Financial Times.

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Как Трамп похвалил Зеленского?

4 июля президент Украины провел телефонный разговор с президентом США. Зеленский высказал мнение, что Трамп начал по-другому смотреть на войну.

Президент Трамп хочет быть там, где есть успех. Это связано со многими факторами – не только с его личностью, но и с приближением выборов, его статусом, его верой в то, как можно закончить эту войну,

– заявил Зеленский.

Впоследствии Трамп заявил, что окончание войны уже ближе, чем многие считают. Он также выразил убеждение, что и российский диктатор Путин, и президент Зеленский хотят как можно скорее положить конец боевым действиям.

Кроме того, Зеленский заявил, что разработка украинских дальнобойных беспилотников существенно изменила ход войны.

По его словам, это позволило Киеву наносить все более глубокие удары по военным и энергетическим объектам на территории России, ослабляя ее военный потенциал.

Когда Украина совершила атаку на российские НПЗ?

Крупнейший НПЗ "Лукойла", а именно "Нижегороднефтеоргсинтез", подвергся атаке дронов 2 июля. После этого ему пришлось остановить работу.

НПЗ в Кстово занимает 4-е место в России по мощности и 2-е по производству бензина. Он способен ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина.

Украинские войска уже во второй раз нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, который является одним из крупнейших российских производителей смазочных материалов.

Пострадавший НПЗ – стратегический объект, расположенный на расстоянии более 1300 километров от линии фронта, что подтверждает значительное расширение географии украинских дальнобойных ударов.