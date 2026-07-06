Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю для Financial Times.

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Як Трамп похвалив Зеленського?

Президент України 4 липня провів телефонну розмову із президентом США. Зеленський висловив думку, що Трамп почав по-іншому дивитися на війну.

Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов'язано з багатьма речами – не лише з його особистістю, а й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну,

– заявив Зеленський.

Згодом Трамп заявив, що завершення війни вже ближче, ніж багато хто вважає. Він також висловив переконання, що і російський диктатор Путін, і президент Зеленський хочуть якнайшвидше покласти край бойовим діям.

Також Зеленський заявив, що розвиток українських далекобійних безпілотників суттєво змінив перебіг війни.

За його словами, це дозволило Києву завдавати дедалі глибших ударів по військових та енергетичних об'єктах на території Росії, послаблюючи її військовий потенціал.

Коли Україна атакувала російські НПЗ?

Найбільший НПЗ "Лукойла", а саме "Нижньогороднафтооргсинтез", опинився під атакою дронів 2 липня. Після цього йому довелося зупинити роботу.

НПЗ у Кстово займає 4 місце в Росії за потужністю і 2 з виробництва бензину. Він здатний щорічно переробляти 15 мільйонів тонн нафти та випускати 5 мільйонів тонн бензину.

Українські війська вже вдруге завдали успішного удару по нафтопереробному заводу в Уфі, який є одним із найбільших російських виробників мастильних матеріалів.

Уражений НПЗ – стратегічний об'єкт, розташований на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту, що підтверджує значне розширення географії українських далекобійних ударів.