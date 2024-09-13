В Пентагоне сказали, изменилась ли политика США относительно ударов Украины вглубь России

Украина до сих пор не получила разрешение на удары по территории агрессора дальнобойным оружием. Зеленский отметил, что затягивание этого процесса приводит к тому, что оккупанты передислоцируют военные объекты вглубь России.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил, изменились ли взгляды Ллойда Остина относительно дальнобойных ударов вглубь России.

Смотрите также Разрешение бить дальнобойным оружием по России: Зеленский сказал, в каком случае это не сработает

Пентагон об ударах по России дальнобойным оружием

На данный момент политика не изменилась. Я просто оставлю ее такой, как она есть,

– отметил Пет Райдер.

Заметим, накануне, глава Пентагона ответил, почему партнеры до сих пор не предоставили Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь России. В частности, заявил, что исход войны не может быть определен только оружием. В то же время подчеркнул важность поддержки Украины в усилиях по успешной защите своей территории.

Относительно разрешения на использование ATACMS для ударов вглубь территории России, министр обороны США отметил, что Украина имеет собственное оружие для этого.

"В Украине уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS", – заявил Ллойд Остин.