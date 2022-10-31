Уничтожена колонна техники и баржи: рассказали детали об ударах возле Антоновского моста
Источник:ОК "Юг"
Украинские защитники накрыли огнем район Антоновского моста на прошлой неделе. Оккупантам доставили там немало хлопот.
Россияне продолжают обороняться на Юге и пытаются удержать занятые рубежи. Кроме того, они продолжают "эвакуацию" отдельных подразделений и военной техники с правобережья Херсона.
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ВСУ разбили альтернативные переправы оккупантов
- Россияне собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота, устанавливают понтонные переправы, пытаются использовать те же самые альтернативные переправы через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты.
- ВСУ в районе Антоновского моста уничтожили 2 таких баржи. Также разбили колонну военной техники.
За эти сутки наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 75 огневых задач по районам сосредоточения сил и средств противника. Потери оккупантов еще доразведывают.
"Хлопок" на Антоновском мосту
О взрывах в районе моста сообщили вечером 30 октября. Оккупанты традиционно заявляли, якобы ВСУ запустили ракеты HIMARS по Антоновскому мосту. Однако "сверхмощное" российское ПВО со всем "справилось". Очевидно, со "всем", кроме колонны техники и барж.
Напомним, что Антоновский мост – важен для врага, поскольку через него перебрасывают российские силы в оккупированный Херсон.
Обстрелы оккупантов
В ОК "Юг" добавили, что россияне в агонии ищут, как скрыть неудачи. Потому они продолжают тактику массированных ударов по территории Украины.
- Ночью по Никопольскому району враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерией. Россияне выпустили 112 снарядов, более трети запустили по Марганцу. К сожалению, один человек погиб, еще один ранен.
- В Каменском районе оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136" по объекту энергетической инфраструктуры. Обошлось без человеческих потерь.
- В Николаевской области зенитно-ракетными системами С-300 вновь обстреляли Березнеговатскую общину. Повредили частные дома и ранили человека.
- На Очаковском направлении россияне ударили по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном. Возник пожар. Два члена экипажей погибли, одного с ранениями спасли, другой – скрылся.
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