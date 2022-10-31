Уничтожена колонна техники и баржи: рассказали детали об ударах возле Антоновского моста

31 октября 2022 , 18:00
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Источник:

ОК "Юг"

Украинские защитники накрыли огнем район Антоновского моста на прошлой неделе. Оккупантам доставили там немало хлопот.

Россияне продолжают обороняться на Юге и пытаются удержать занятые рубежи. Кроме того, они продолжают "эвакуацию" отдельных подразделений и военной техники с правобережья Херсона.

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ВСУ разбили альтернативные переправы оккупантов

  • Россияне собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота, устанавливают понтонные переправы, пытаются использовать те же самые альтернативные переправы через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты.
  • ВСУ в районе Антоновского моста уничтожили 2 таких баржи. Также разбили колонну военной техники.

За эти сутки наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 75 огневых задач по районам сосредоточения сил и средств противника. Потери оккупантов еще доразведывают.

"Хлопок" на Антоновском мосту

О взрывах в районе моста сообщили вечером 30 октября. Оккупанты традиционно заявляли, якобы ВСУ запустили ракеты HIMARS по Антоновскому мосту. Однако "сверхмощное" российское ПВО со всем "справилось". Очевидно, со "всем", кроме колонны техники и барж.

Напомним, что Антоновский мост – важен для врага, поскольку через него перебрасывают российские силы в оккупированный Херсон.

Обстрелы оккупантов

В ОК "Юг" добавили, что россияне в агонии ищут, как скрыть неудачи. Потому они продолжают тактику массированных ударов по территории Украины.

  • Ночью по Никопольскому району враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерией. Россияне выпустили 112 снарядов, более трети запустили по Марганцу. К сожалению, один человек погиб, еще один ранен.
  • В Каменском районе оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136" по объекту энергетической инфраструктуры. Обошлось  без человеческих потерь.
  • В Николаевской области зенитно-ракетными системами С-300 вновь обстреляли Березнеговатскую общину. Повредили частные дома и ранили человека.
  • На Очаковском направлении россияне ударили по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном. Возник пожар. Два члена экипажей погибли, одного с ранениями спасли, другой – скрылся.

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Автор: Ольга Музика