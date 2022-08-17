Удары в Крыму не нарушают договоренности Украины перед Западом и являются частью контрнаступления, – ISW

Взрывы Крыма не нарушают обязательства Украины, которые есть перед Западом. В частности, по использованию предоставленного оружия.

Соответствующую информацию в ночь на 17 августа сообщили в американском Институте изучения войны. Там также напомнили, что украинские власти не взяли на себя ответственность за взрывы в Крыму .

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В ISW прокомментировали взрывы в Крыму

Украинский удар по материально-техническим объектам в Крыму, являющийся суверенной территорией Украины, не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами по использованию Украиной поставляемого с Запада оружия или заявленной политике США относительно права Украины применять силу для восстановления контроля над cвоей территорией, включая захваченную россией в 2014 году,

– сообщили в ISW.

Там также добавили, что атака на российские позиции в Крыму и вокруг него, по всей видимости, является частью согласованного украинского контрнаступления с целью возобновления контроля над западным берегом реки Днепр.

Однако в американском Институте изучения войны отметили, что украинские власти не взяли на себя ответственность за взрывы во временно оккупированном Крыму. Вспомнили:

нет никаких признаков того, что украинские силы использовали оружие, предоставленное США, во время последних ударов по Крыму;

маловероятно, что они ее использовали, потому что это далеко за пределами радиуса действия систем, предоставленных Штатами.

Издание The New York Times сообщило, что анонимный высокопоставленный украинский чиновник приписал взрывы в Джанкойском районе "элитному украинскому военному подразделению, действовавшему в тылу врага", однако публично ни один украинский чиновник не выступил с заявлением об ответственности.

Минобороны россии назвало взрывы "результатом диверсии".

Основное о взрывах в Крыму

16 августа в Крыму раздавались взрывы. В частности, утром серия "хлопка" была на складах боеприпасов и трансформаторной подстанции у Джанкоя.

По данным Андрея Цаплиенко, враг там потерял самоходные артиллерийские установки, реактивную систему залпового огня "Град". Также в районе железнодорожной станции "Азовская" разгружали 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2 САУ "Пион", 3 единицы РСЗО БМ-21 "Град".

Впоследствии взрывы раздались возле Симферополя. Там взрывался склад в селе Гвардейское Симферопольского района. Известно, что отработал беспилотник малого размера.

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