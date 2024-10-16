Британия прорабатывает предложения по ударам вглубь России в рамках плана победы, – Сырский
Источник:Александр Сырский
Великобритания прорабатывает собственные предложения о возможности поражения Украиной военных объектов в глубине России. Их готовят в рамках практической реализации плана победы.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.
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Украина и Великобритания обсудили удары вглубь России
Главнокомандующий ВСУ проинформировал Тони Радакина об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта.
Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы,
– сообщил Сырский.
По словам главкома, основными направлениями украинско-британского военного сотрудничества являются поставки вооружения, подготовка личного состава и повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.
Обратил внимание моего британского коллеги на циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, неизбирательность массированных бомбардировок гражданских объектов,
– добавил Сырский.
К слову, ранее стало известно, что Владимир Зеленский представит план победы Украины Верховной Раде в среду, 16 октября. Однако Михаил Подоляк заявил, что президент расскажет не все о плане победы.