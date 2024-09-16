Это все помогает россиянам наносить террористические удары по гражданским украинцам и атаковать позиции ВСУ, поэтому это законные цели. Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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"Дадут ли разрешение? Думаю, что могут дать разрешение по конкретным целевым объектам. Переместили часть аэродромов на более дальнюю траекторию. Есть более близкие, которые действительно осуществляют удары в тактическом пространстве. Это до 200 километров", – сказал он.

Обратите внимание! В издании The Times создали карту объектов, которых могут достичь британские ракеты Storm Shadow. В радиус их действия попали 14 аэродромов и аэропортов, один нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Заметим, что радиус действия ракет Storm Shadow – 250 километров.

В чем заключается план Украины

Николай Маломуж отметил, что большое количество вооружения, которое атакует Украину, находится в зоне досягаемости ракет Storm Shadow, ATACMS, SCALP и других систем. Важно, чтобы для Украины сняли ограничения на удары по таким объектам на российской территории.

В частности, нужно бить по аэродромам, складах, центрах принятия решений, пусковых установках и других объектах вглубь России. Также необходимы удары по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях. Конечно, операции ВСУ на фронте.

Важно уничтожать резервы врага на подходах. Для этого нужны подразделения, которые готовятся сегодня, силы, средства, боеприпасы в огромных количествах, работа украинского ВПК.

Этот огромный набор действий, который сегодня разворачивается, должен быть привлечен для уничтожения всех ресурсов России на ее территориях, на оккупированных территориях и при ведении операций на фронте. Этот формат сегодня встает в стратегию новой войны нашего командования,

– объяснил генерал армии.

Как подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, нет другого формата, чтобы заставить Россию вывести свои войска с нашей территории и заключить мир на наших условиях согласно международному праву. Именно этот план кратко характеризует действия Украины на стратегическом, оперативном и тактическом уровне.