Красная линия, которую не переступит: СМИ о том, почему Крым заставит Путина прекратить огонь

Украина открыто заявляет, что война должна закончиться выходом наших войск на границы 1991 года, то есть деоккупацией всей территории, включая Крым. Именно Крымский полуостров может стать ахиллесовой пяткой Владимира Путина.

Оккупированный Крым, как пишет журналист The Hill Патрик Дреннан, может вынудить Путина сесть за стол переговоров. Автор статьи отмечает, что постоянные обстрелы Крыма "сделают жизнь невыносимой" для Путина.

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Путин боится потери Крыма

Патрик Дреннан, имеющий степень по американской истории и экономике, ссылается на запись разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с просочившимся в Интернет официальными лицами, где говорится о том, что Крым – это "красная линия", которую Путин не преступит. Они признают значимость полуострова для Путина.

Чтобы непосредственно угрожать Крыму и изолировать его, украинское контрнаступление должно продвигаться в один из стратегически важных городов – Мелитополя, Армянска или Скадовска,

– говорится в статье.

Россия осложнила продвижение украинских войск в Армянск и Скадовск, взорвав Каховскую ГЭС.

Автор отмечает, что там болотистая и сильно поросшая лесом местность, что означает, что российская тяжелая артиллерия будет менее эффективной, чем на открытой местности.

В то же время, Украине будет сложно перебросить крупногабаритную и тяжелую технику, поскольку понтонные мосты будут уязвимы для вертолетов Ка-52. Кроме того, сельские дороги узки и не приспособлены для танков. Однако дороги, как пишет автор, не сильно заминированы, а российские войска, которые там сосредоточены, состоят в основном из солдат срочной службы.

Для того чтобы угрожать Крыму, взяв Мелитополь, украинцам необходимо сначала захватить Токмак. Томак окружен слоями траншей, минных полей и заграждений типа "зубы дракона",

– говорится в материале.

Как пишет автор, в настоящее время, по предварительным оценкам, в этом районе находится более 90 тысяч оккупантов.

Хотя у Украины есть системы разминирования M58 Mine Clearing Line Charge и специализированная техника, но этого недостаточно. На некоторых участках украинцы столкнулись с густыми минными полями.

Что остается Путину

Путин хотел бы атаковать и захватить Киев, но упорная оборона и западное вооружение ставят его в тупик. И потому продолжительная патовая ситуация в какой-то степени его устраивает.

Кремлевский диктатор надеется на смену президента после выборов в США, что якобы должно уменьшить военную помощь Украине. В то же время Путин сталкивается с противодействием со стороны собственных олигархов и русского народа.

Что бы Путин ни говорил о защите русскоязычного населения Луганска и Донецка, его приоритетом сейчас является содержание Крыма. Российские наступательные операции на севере Украины и угрозы со стороны наемников "Вагнера" в Беларуси – это отвлекающие маневры,

– подчеркивает Патрик Дреннан.

"И хотя продвижение Украины, непосредственно угрожающее Крыму, может заставить Путина пойти на переговоры, даже это будет только тактикой затягивания времени. Пока он сохраняет власть, долгосрочные эгоистические цели Путина никогда не изменятся", – резюмирует журналист The Hill.