Потеря Starlink для россиян играет на руку Украине, – в ISW оценили попытки противника адаптироваться

Российские войска пытаются изменить тактику применения беспилотников после блокировки Starlink. На данный момент врагу не удается адаптироваться из-за непрекращающихся ударов Сил обороны Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Что изменилось с отключением Starlink для российских пользователей?

Аналитики привели данные одного из украинских командиров, чей батальон противодействует российским дронам. Он сообщил, что с февраля 2026 года, когда россияне лишились доступа к Starlink, оккупанты стали реже наносить удары беспилотниками типа БМ-35 и БМ-39 "Италмас". А с июня они вновь начали их запускать, но на более короткие дистанции.

В то же время россияне вынуждены переходить на разведывательные БПЛА, запускать их на больших высотах и сопровождать ударные беспилотники дронами-перехватчиками. К тому же они пытаются избежать их обнаружения средствами радиоэлектронной борьбы.

Аналитики также привели данные, опубликованные советником Минобороны Сергеем "Флеш" Бескрестновым. Они свидетельствуют об использовании дронов-перехватчиков российскими войсками, которые пытались защитить от атак так называемую трассу Р-280 "Новороссия", а именно участок возле Мелитополя.

Отмечается, что Силы обороны успешно используют отсутствие у противника доступа к Starlink, чтобы наносить удары по российским целям как в его тылу, так и на временно оккупированных территориях.

Российским войскам, вероятно, придётся дополнительно адаптировать свои ударные и перехватывающие беспилотники, поскольку Украина продолжает свою ударную кампанию средней дальности по российским военным объектам и логистике на оккупированной части Украины,

– резюмировали аналитики.

Напомним, 20 июня Силы обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив на оккупированной части Херсонской области. Его российская армия использовала для обеспечения военной логистики между Крымом и подразделениями на юге.

Также был поражён ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" противника в Запорожской области и ряд его пунктов управления БПЛА.