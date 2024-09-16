Британия не может принять решение о дальнобойности ВСУ в обход США: эксперты объяснили причину

В Британии не могут предоставить разрешение Украине на использование ракет для ударов вглубь России. Это невозможно без согласования с США.

Пять бывших министров обороны и экс-премьер-министр призвали действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера предпринять односторонние действия и дать возможность ВСУ наносить дальнобойные удары по России с использованием ракет Storm Shadow. Однако это возможно только при согласовании с властями США.

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Партнеры работают над решением о дальнобойности ВСУ

Британские политики предупреждают, что задержки в этом вопросе только усилят позиции российского диктатора Владимира Путина.

Между тем The Times отмечает, что Королевство не примет этого решения без согласования с США, поскольку критически важным в этом случае считается наличие на ракетах американских систем наведения.

Несмотря на разногласия в администрации действующего президента США Джо Байдена, в Лондоне считают, что Соединенные Штаты позволят передать ВСУ необходимую поддержку во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Важно, чтобы как союзники, которые поддерживают Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Теперь мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками. Мы направляемся на Генеральную ассамблею ООН, где все встретимся с Зеленским менее чем за 12 дней,

– подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что переговоры с США и другими союзниками по этому предложению продолжаются, добавив, что в этом месяце в ООН состоятся дальнейшие обсуждения между союзниками и президентом Украины Владимиром Зеленским.