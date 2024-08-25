Нужно только разрешение: в ISW нашли 250 важных объектов в России, которые ATACMS могут уничтожить

Украинские удары дальнобойным оружием по военным объектам в тылу России играют ключевую роль в ослаблении возможностей российских войск на фронте. Снятие ограничений на использование Украиной западного оружия позволит ВСУ наносить удары по более широкому кругу важных целей.

Ранее в США высказали мнение, что удары Украины западным оружием по целям в России будут малоэффективными, ведь российские военные переместили большинство своих самолетов с авиабаз вблизи Украины, выведя их за пределы действия Storm Shadow и ATACMS. Однако, аналитики отмечают, что такая оценка не учитывает широкий спектр инфраструктуры, кроме аэродромов, которую Россия использует для поддержки своих военных операций против Украины.

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Сколько объектов могут уничтожить ATACMS на территории России

ISW оценивает, что в России в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, находится не менее 250 военных и военизированных объектов,

– говорится в отчете.

Аналитики отметили что сейчас в Украине есть разрешение на использование только предоставленных США HIMARS, оснащенных GMLRS, что позволяет нанести удары только по 20 из 250 объектов.

Как отмечают в ISW, среди этих 233 объектов есть крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы, которые сложно или почти невозможно быстро переместить или укрепить, и ISW не обнаруживает признаков такой масштабной передислокации.

Эти объекты обеспечивают российское командование и управление, разведку, рекогносцировку, а также оказывают логистическую и ремонтную поддержку российским войскам, которые действуют в Украине и Курской области.

Поэтому утверждение, что предоставление Украине возможности использовать ATACMS по целям в России не имеет смысла, без учета сотен других объектов, поддерживающих российскую войну против Украины, являются неполными и, соответственно, ложными, подчеркивают аналитики.