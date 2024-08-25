Раніше у США висловили думку, що удари України західною зброєю по цілях у Росії будуть малоефективними, адже російські військові перемістили більшість своїх літаків з авіабаз поблизу України, вивівши їх за межі дії Storm Shadow і ATACMS. Проте, аналітики зазначають, що така оцінка не враховує широкий спектр інфраструктури, окрім аеродромів, яку Росія використовує для підтримки своїх військових операцій проти України.

Дивіться також Нищать мости та рухаються далі від Суджі: наскільки ЗСУ могли просунутися на Курщині

Скільки об'єктів можуть знищити ATACMS на території Росії

ISW оцінює, що в Росії в межах досяжності ракет ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні, перебуває щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів,

– мовиться у звіті.

Аналітики зауважили що наразі в України є дозвіл на використання лише наданих США HIMARS, оснащених GMLRS, що дозволяє завдати ударів лише по 20 з 250 об'єктів.

Як зазначають в ISW, серед цих 233 об'єктів є великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби, які складно або майже неможливо швидко перемістити чи укріпити, і ISW не виявляє ознак такої масштабної передислокації.

Ці об'єкти забезпечують російське командування та управління, розвідку, рекогносцировку, а також надають логістичну і ремонтну підтримку російським військам, які діють в Україні та Курській області.

Тому твердження, що надання Україні можливості використовувати ATACMS по цілях у Росії не має сенсу, без урахування сотень інших об'єктів, що підтримують російську війну проти України, є неповними і, відповідно, хибними, підкреслюють аналітики.