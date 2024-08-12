Очередная "красная линия": до сих пор ли наши партнеры боятся угроз России

Страны-партнеры пока не предоставили Украине разрешение бить западным оружием вглубь российской территории. Слышно лишь категорическое "нет", хотя такая же ситуация была и с истребителями F-16, и с установками HIMARS и Patriot.

Это уже не первая "красная линия", которую перешли в Штатах и других странах. Может ли быть так же с ударами западным оружием вглубь России, в эфире 24 Канала предположил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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До сих пор ли наши партнеры боятся угроз России

По подсчетам The Wall Street Journal, с начала полномасштабного вторжения было перейдено уже более 34 "красных линий". Удары западным оружием вглубь территории России – очередной этап, который с большой вероятностью перейдут, даже не заметив.

Становится все более понятным, что Россия – это колосс на глиняных ногах. Те опасения, которые существовали и частично существуют в головах основных политиков западного мира, понемногу исчезают. Более того, у Белого дома появляется азарт. Они устанавливают "красную линию" и уже думают, что будет, если ее перейти.

Поэтому я не исключаю, что Украина получит не только разрешение бить куда угодно по территории России, но и соответствующее вооружение. Вспомним о ракетах Tomahawk и другое оружие, о котором пока молчим, но в конечном итоге не означает, что оно у нас не будет,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.