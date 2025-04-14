СМИ пишут, что Россия может зайти на территорию Днепропетровской области: реальна ли угроза

Россия не имеет логистических возможностей для прорыва в Днепропетровскую область. Их войска фактически "застряли" на границе с Донецкой областью.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что у России в прошлом году было вдвое больше сил и средств, чтобы подойти к границам Донецкой области.

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Ведь дело не в Днепропетровской области, а именно в линии границы Донецкой области.

Где "застряли" российские войска

Эта граница проходит в районе Павлограда, Покровска, Межевой.

Вот они доползли и уперлись в западную часть Покровска и дальше продвигаться уже не могут. Тем более наши войска сдерживают их по левому флангу – у Константиновки. То есть они не могут развернуть фланг. А северный фланг уперся в трассу Покровск – Константиновка. И та же самая картина – развернуть его не могут,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что несмотря на благоприятные условия для России в прошлом году, они не смогли оттеснить украинские войска через Удачное и продвинуться к границе Донецкой области в районе Межевой. Свитан убежден – этом году ситуация не изменится.

Чтобы заходить в Днепропетровскую область, им нужно подтянуть фланги. Северный фланг должен выйти северо-восточнее Мирнограда – через шоссейную дорогу. А с юга нас должны вытеснить из Константиновки – Кураховского кармана. В прошлом году им это не удалось. В этом году – тем более,

– сказал Свитан.

Он также отметил, что подобные заявления и ЗМУ выглядят как элементы российской пропаганды.