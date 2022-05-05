Удастся ли россиянам провозгласить какие-то "победы" до 9 мая: мнение Арестовича

Сегодня ночью российские захватчики попытались атаковать в Изюмском, Запорожском и Авдеевском направлениях. Такая активность спровоцирована желанием продемонстрировать любые победы до 9 мая.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что продвинуться у российских солдат не получилось. В первую очередь из-за того, что Вооруженные Силы Украины действуют на опережение, сообщает 24 канал.

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Политическое руководство России ожидает любых результатов до 9 мая

Война на территории Украины длится уже 71 день. За это время Россия не одержала ни малейшей победы, которую можно ставить в пример. Если посмотреть на эту ситуацию отстраненно, становится очевидно, что это не просто провал российского руководства, а позор для целой системы, которая годами цеплялась за статус одной из "сильнейших армий мира".

Конечно, чтобы реабилитироваться в глазах простых россиян и не опозориться перед начальством, российское военное руководство ставит перед собой непростую задачу – принести хотя бы небольшую победу. По словам Арестовича, сейчас главной целью врага остается "Азовсталь".

Как объясняет Арестович, 9 мая оккупанты планируют развернуть парад внутри Мариуполя.

Мы понимаем, что проводить парад и говорить, что удалось взять Мариуполь, пока на "Азовстали" идут бои – такой себе результат,

– подчеркнул он.

Именно этим фактором и объясняется максимальная агрессия противника, с которой он стреляет по заводу в последние дни.

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Что касается других участков, Арестович считает, что вряд ли России удастся захватить территорию, которой они смогут порадовать свой народ 9 мая. Кроме этого, советник руководителя Офиса Президента напомнил, что российские власти, в частности Лавров, выступают с заявлениями, что "они не привязываются ни к какой дате".

Это, конечно, ложь. Но они понимают, что результатов все же ожидают, поэтому продолжатся столь же тяжелые бои до исчерпания их наступательного потенциала,

– добавил Арестович.

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