Удержали разговор в достойных рамках, – Зеленский назвал достижения встреч в Турции
- Зеленский назвал главным достижением встреч в Турции договоренность об обмене военнопленными в формате 1 000 на 1 000.
- Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня для сохранения жизней и поддержки дипломатии.
- Встречи 15 и 16 мая продемонстрировали миру готовность Киева приближать мир и необходимость давления на Россию для прекращения войны.
Президент Украины объяснил самые большие достижения встреч в Турции. По его словам, все попытки угроз России были отвергнуты и украинской делегации удалось удержать разговор в достойных рамках.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что заявил Зеленский о переговорах в Турции
Министр обороны Рустем Умеров, который был главой делегации Украины в Турции, рассказал Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами на совещании по итогам встречи Стамбули.
Фактически наибольшим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1 000 на 1 000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена,
– заявил украинский лидер.
Он подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии.
Президент Украины подчеркнул, что встречи 15 и 16 мая продемонстрировали миру готовность Киева приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны.
Напомним, что 15 мая Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Главной темой разговора политиков стало приближение мира и обеспечение безопасности.
На следующий день, 16 мая, прошли переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле. Кремль выдвинул неприемлемые условия и отказался от перемирия, однако российская сторона согласилась совершить обмен 1 000 человек.