Удержали разговор в достойных рамках, – Зеленский назвал достижения встреч в Турции

Президент Украины объяснил самые большие достижения встреч в Турции. По его словам, все попытки угроз России были отвергнуты и украинской делегации удалось удержать разговор в достойных рамках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский о переговорах в Турции

Министр обороны Рустем Умеров, который был главой делегации Украины в Турции, рассказал Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами на совещании по итогам встречи Стамбули.

Фактически наибольшим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1 000 на 1 000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена,

– заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии.

Президент Украины подчеркнул, что встречи 15 и 16 мая продемонстрировали миру готовность Киева приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны.

Напомним, что 15 мая Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Главной темой разговора политиков стало приближение мира и обеспечение безопасности.

На следующий день, 16 мая, прошли переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле. Кремль выдвинул неприемлемые условия и отказался от перемирия, однако российская сторона согласилась совершить обмен 1 000 человек.