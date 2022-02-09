Удостоверение ветерана войны можно будет получить в Дии
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Правительство 9 февраля одобрило нововведение, что удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно получить в Дии.
Электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки. В е-удостоверении будет та же информация, что и в бумажном. Также будет уникальный идентификатор или QR-код.
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Что известно о е-удостоверении
Верховная Рада одобрила введение электронного удостоверения ветерана 14 декабря. Это решение поддержали 310 нардепов.
Благодаря этому документу необходимо наладить автоматизированный обмен информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими справочными системами и базами данных.
Удостоверение можно сформировать бесплатно. Оно будет подтверждать статус получения льгот и компенсаций.
Новые услуги в Дии
- Недавно анонсировали ряд новых услуг в Дии. Например, "Опрос", который должен положить начало электронной демократии в стране.
- Также украинцы смогут лишь в несколько кликов поделиться техпаспортом автомобиля с помощью услуги "Надлежащий пользователь".
- Кроме того, теперь можно изменять место регистрации и получать справку о несудимости.
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Текст поста Дениса Шмыгаля:
Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно получить в Действии.
На сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение. Электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки.