Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки. В е-посвідченні буде та сама інформація, що й в паперовому. Також буде присутній унікальний ідентифікатор або QR-код.

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Що відомо про е-посвідчення

Верховна Рада схвалила запровадження електронного посвідчення ветерана 14 грудня. Це рішення підтримали 310 нардепів.

Завдяки цьому документу мають налагодити автоматизований обмін інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та іншими довідковими системами та базами даних.

Посвідчення можна сформувати безкоштовно. Воно підтверджуватиме статус для отримання пільг та компенсацій.

Нові послуги в Дії

Нещодавно анонсували низку нових послуг в Дії. Наприклад, "Опитування", яке має покласти початок електронній демократії в країні.

Також українці зможуть лише в кілька кліків поділитися техпаспортом до автомобіля за допомогою послуги "Належний користувач".

Крім того, тепер можна змінювати місце реєстрації онлайн та отримувати довідку про несудимість.

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Текст поста Дениса Шмигаля:

Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в Дії.



На сьогоднішньому засіданні уряд підтримав це нововведення. Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.