Целая семья отравилась угарным газом на Буковине, среди пострадавших – дети

На Буковине семья отравилась угарным газом. Установили, что причиной стала неисправность вентиляции и газового котла.

Людей госпитализировали 10 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Семья отравилась угарным газом

Сообщают, что в Сторожинецкую больницу интенсивного лечения госпитализировали двух детей 9 и 11 лет, их 44-летнюю мать и 55-летнего отца.

Семья отравилась угарным газом. Специалисты газовой службы установили, что причиной стала неисправность вентиляционной системы и газового отопительного котла,

– сообщают ГСЧС.

Спасатели напомнили, что угарный газ невидим и смертельно опасен. Они призывают проверять дымоходы, устанавливать сигнализаторы угарного газа и немедленно обращаться к врачу при первых симптомах отравления.

Чем опасен угарный газ

Напомним, что угарный газ называют тихим убийцей. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому обнаружить его без специальных приборов практически невозможно.

Основной причиной массовых отравлений медики считают неправильное обращение с газовыми приборами и неумение вовремя распознать симптомы отравления.

Симптомами отравления могут быть: головная боль, тома, одышка, сухой кашель и тошнота.

Предлагаем несколько советов, чтобы уберечь себя от отравления угарным газом: