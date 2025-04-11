Людей госпіталізували 10 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Читайте також У центрі Львова чадним газом отруїлись 9 людей, більшість – діти

Сім'я отруїлася чадним газом

Повідомляють, що до Сторожинецької лікарні інтенсивного лікування госпіталізували двох дітей 9 і 11 років, їхню 44-річну матір та 55-річного батька.

Сім’я отруїлася чадним газом. Фахівці газової служби встановили, що причиною стала несправність вентиляційної системи та газового опалювального котла,

– повідомляють ДСНС.

Рятувальники нагадали, що чадний газ невидимий та смертельно небезпечний. Вони закликають перевіряти димоходи, встановлювати сигналізатори чадного газу та негайно звертатися до лікаря при перших симптомах отруєння.

Чим небезпечний чадний газ

Нагадаємо, що чадний газ називають тихим вбивцею. Він не має кольору, запаху або смаку, тому виявити його без спеціальних приладів практично неможливо.

Основною причиною масових отруєнь медики вважають неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння.

Симптомами отруєння можуть бути: головний біль, тома, адишка, сухий кашель та нудота.

Пропонуємо кілька порад, щоб вберегти себе від отруєння чадним газом: