Будут изменения на карте Deep State: боец ВСУ заинтриговал событиями недалеко от Угледара

Вблизи Угледара будет ряд спецопераций ВСУ. И постепенно на карте Deep State будут происходить перемены.

Об этом 24 Каналу заявил командир пулеметного взвода из Ивано-Франковска Назарий Кишак. Он отметил, что на этом направлении у врага не будет успеха.

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"Сейчас будет проводиться ряд спецопераций. Мало-помалу будем видеть, как на карте Deep State земли, которые были в красной линии, перейдут в зеленую", – отметил Кишак.

По его словам, украинские армейцы будут идти вперед. Однако, следует понимать, что это не так просто. Ведь самое главное – это люди, поэтому их жизнь нужно сохранить.

Что происходит недалеко от Угледара: смотрите видео

Оккупанты не возьмут Угледар

Угледар – очень стратегический город и стратегическая развязка, которую хотят взять россияне. Однако им этого не удастся. Когда пехота оккупантов не имеет успеха, они переходят на артиллерию и так уничтожают все, где не могут зайти пехотой. К слову, с направления Угледара страна-агрессор забрала вагнеровцев, однако оставила там роты "Шторм Z".

Упаси Боже дать оккупанту завладеть этой точкой фронта. Можно сказать, что Бахмут, Часов Яр не только может стать в кольцо, а полностью закрыть их с тыла. Стоять будем. Будем оккупанта выгонять с нашей территории,

– подчеркнул командир пулеметного взвода.

Последние два дня профронтовые населенные пункты – Константиновка, Елизаветовка и Екатериновка подвергаются обстрелам россиян. Бьют также оккупанты по городам, которые расположены дальше от Угледара – Курахово.

Контрнаступление ВСУ