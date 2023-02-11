Неужели виноваты командиры: в ISW рассказали о разгроме российской колонны у Угледара

Оккупанты пытались штурмовать Угледар Донецкой области. Впрочем, украинские защитники сильно разгромили захватчиков.

Кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области стали последней "точкой невралгии" в российском информационном пространстве. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института по изучению войны.

Обратите внимание Как Угледар стал местом боевого позора России и смерти элиты оккупационной армии

ISW о провальном штурме врага возле Угледара

В ISW отметили, что провал штурма под Угледаром вызвал новую волну критики военного командования государства-агрессора. Российские милблогеры утверждают, что те же командиры, которые руководили чрезвычайно изнурительными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

Один российский милблогерь отдельно заявил, что ответственность за тактические провалы россиян у Угледара несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Другой – призвал к публичным судам, чтобы наказать высокопоставленных офицеров, которые неоднократно терпели неудачу на поле боя, и утверждал, что российские войска будут продолжать повторять те же ошибки, если эти командиры останутся на своих должностях,

– говорится в отчете ISW.

Впрочем, аналитики отмечают, что на обнародованных кадрах видно, как эти российские войска применяют очень неэффективную тактику, гораздо больше указывающую на то, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала, чем плохого командования.

Также в ISW отметили, что российские милблогеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические провалы во время войны.

Российские милблогеры, вероятно, обвинили российское командование, чтобы приуменьшить тот факт, что системная плохая подготовка российского мобилизованного персонала, скорее всего, приведет к подобным тактическим неудачам по всей Украине,

– подытожили аналитики.

Читайте также Большое турне в преддверии наступления: как Зеленский развеял миф о "усталости" Европы от войны

Как украинские воины сорвали штурм оккупантов возле Угледара