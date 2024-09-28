Ситуация почти критическая: чем платят россияне за наступление на Угледар

Россия бросила очень много сил на захват Угледара. Далее враг, вероятно, будет пытаться наступать в сторону наших рубежей обороны в Новоукраинке и Богоявленке.

Эта линия обороны была сформирована к северу от Угледара. Как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, именно туда враг начнет движение, если захватит город.

К теме Враг давит с флангов: OSINT-аналитик сказал, насколько угрожающая ситуация в Угледаре

Чем для врага обернулось наступление

Сейчас Угледар находится в очень сложной ситуации, поскольку россияне могут контролировать его восточную часть. Накануне они зашли через район Водоканала и там закрепились. После того начали двигаться дальше по району многоэтажек.

Если россияне выйдут в центр города, то это можно считать критической ситуацией, когда необходимо выводить гарнизон из Угледара. Это вопрос считанных дней,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Во время штурмов враг теряет много техники и личного состава. Но Владимиру Путину нужна хоть какая-то победа, хоть один захваченный город, чтобы потом об этом рассказывать. Угледар может стать одним из таких городов.

Поэтому сейчас оккупанты не жалеют никаких сил на его захват. Но также стоит понимать, что для врага Угледар станет той "мясорубкой", которая значительно ускорит его истощение. Сейчас наши военные уничтожают там очень много человеческого ресурса и механизированной компоненты.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

"Такого количества техники как возле Угледара россияне не использовали в этой локации более года. Все это уничтожается. Кроме того, по городу беспрестанно работает российская авиация, управляемые авиационные бомбы. Это еще один пример того, почему удерживать Угледар максимально сложно и практически невозможно", – рассказал Александр Коваленко.

Он добавил, что надо реалистично смотреть на ситуацию. Минус в том, что мы действительно теряем Угледар, площадку с которой могли контролировать железнодорожное сообщение с востока на юг. Но с другой стороны, чтобы захватить город россияне положили огромное количество человеческого ресурса и техники. За период активных наступательных действий ее уничтожено сотни единиц различного типа.