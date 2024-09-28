Ця лінія оборони була сформована на північ від Вугледару. Як розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, саме туди ворог почне рух, якщо захопить місто.

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Чим для ворога обернувся наступ

Зараз Вугледар перебуває у дуже складній ситуації, оскільки росіяни можуть контролювати його східну частину. Напередодні вони зайшли через район Водоканалу й там закріпилися. Після того почали рухатися далі районом багатоповерхівок.

Якщо росіяни вийдуть до центру міста, то це можна вважати критичною ситуацією, коли необхідно виводити гарнізон з Вугледару. Це питання лічених днів,

– наголосив Олександр Коваленко.

Під час штурмів ворог втрачає багато техніки та особового складу. Але Владіміру Путіну потрібна хоч якась перемога, хоч одне захоплене місто, щоб потім про це розповідати. Вугледар може стати одним з таких міст.

Тому зараз окупанти не шкодують ніяких сил на його захоплення. Але також варто розуміти, що для ворога Вугледар стане тією "м'ясорубкою", яка значно прискорить його виснаження. Зараз наші військові знищують там дуже багато людського ресурсу та механізованої компоненти.

Ситуація біля Вугледару: дивіться на карті

"Такої кількості техніки як біля Вугледару росіяни не використовували у цій локації понад рік. Все це знищується. Окрім того, по місту безперестанку працює російська авіація, керовані авіаційні бомби. Це ще один приклад того, чому утримувати Вугледар максимально складно й практично неможливо", – розповів Олександр Коваленко.

Він додав, що треба реалістично дивитися на ситуацію. Мінус в тому, що ми справді втрачаємо Вугледар, майданчик з якого могли контролювати залізничне сполучення зі сходу на південь. Але з іншого боку, щоб захопити місто росіяни поклали величезну кількість людського ресурсу й техніки. За період активних наступальних дій її знищено сотні одиниць різного типу.