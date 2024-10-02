Город, который более 2,5 лет защищали титаны: показываем Угледар на карте

В течение последних недель оккупанты усилили штурмы Угледара в Донецкой области. Враг атаковал с разных направлений, бросал все силы и несмотря на потери пытался окружить город.

2 октября 2024 года Силы обороны получили официальный приказ выйти из Угледара из-за угрозы окружения. Где на карте город, который более 2,5 года защищали титаны 72-й бригады, – показывает 24 Канал.

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Где расположен Угледар

Угледар – город, расположенный в юго-западной части Донецкой области, в Волновахском районе в 57 километрах от Донецка. Населенный пункт был полностью разрушен российскими захватчиками. Враг сокрушительно обстреливал город от начала полномасштабного вторжения, ведь он расположен в 28 километрах от оккупированных в 2014 году территорий.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Угледар оказался на линии огня, а оккупанты не оставляли попыток захватить город. Враг усилил атаки и штурмы несколько недель назад.

Город Угледар, из которого вывели подразделения ВСУ: смотрите на карте

Защищала город 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Герои из этой бригады давали отпор российским захватчикам с начала АТО в 2014 году, а с началом полномасштабной войны – участвовали в боях на Киевщине, возле Бахмута, на Херсонщине и в августе 2022 года стали на защиту Угледара.